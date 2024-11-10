Петрова (Петрова) Любовь Петровна
Место рождения
Дата рождения30.09.1909
Дата смерти21.01.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1909
Отец: Петров Петр Иванович
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Геолог
Рождение ребёнка
20.04.1931
Дочь: Лузина (Лузина) Инга Андреевна
Отец ребёнка: Лузин Андрей Александрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.09.1932
Сын: Лузин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Лузин Андрей Александрович
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Супруненко Василий Александрович
Магадан
Смерть
21.01.1986
Московская область
Причина смерти: панкреатит