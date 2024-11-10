Петрова (Петрова) Любовь Петровна 30.09.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрова (Петрова) Любовь Петровна

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Место рождения

Ресса, Юхновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

30.09.1909

Дата смерти

21.01.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1909

Отец: Петров Петр Иванович

Мать: Петрова Прасковья Павловна

Ресса, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Геолог
Рождение ребёнка
20.04.1931

Дочь: Лузина (Лузина) Инга Андреевна

Отец ребёнка: Лузин Андрей Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.09.1932

Сын: Лузин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Лузин Андрей Александрович

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Супруненко Василий Александрович

Магадан
Смерть
21.01.1986
Московская область
Причина смерти: панкреатит

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