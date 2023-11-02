Лядова (Меньшикова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1895 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
19.03.1912 ст.
В у Сергея Фёдоровича Дозморова Источник: ГАПК Ф 37 Оп 6 Д 976 стр 107 № 19м
Бракосочетание
1913 ст.
Муж: не указан
Источник: ГАПК Ф 37 Оп 6 Д 976а стр 65 № 24
Смерть
Неизвестно