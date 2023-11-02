Лядова (Меньшикова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лядова (Меньшикова) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
19.03.1912 ст.
Левшино, Пермский уезд, Пермская губерния
В у Сергея Фёдоровича Дозморова Источник: ГАПК Ф 37 Оп 6 Д 976 стр 107 № 19м
Бракосочетание
1913 ст.

Муж: не указан

Левшино, Пермский уезд, Пермская губерния
Источник: ГАПК Ф 37 Оп 6 Д 976а стр 65 № 24
Смерть
Неизвестно
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