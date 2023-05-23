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Ковнарев Павел Варфаломеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1904

Дата смерти

08.12.1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1904

Отец: Ковнарев Варфаломей Максимович

Мать: ?

Рождение ребёнка
01.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковнарева Елена Титовна

Рождение ребёнка
15.08.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковнарева Елена Титовна

Рождение ребёнка
13.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковнарева Елена Титовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковнарева Елена Титовна

Смерть
08.12.1990
Похороны
Неизвестно
Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область