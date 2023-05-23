Ковнарев Павел Варфаломеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1904
Дата смерти08.12.1990
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1904
Отец: Ковнарев Варфаломей Максимович
Мать: ?
Рождение ребёнка
01.01.1940
Рождение ребёнка
15.08.1942
Рождение ребёнка
13.08.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковнарева Елена Титовна
Смерть
08.12.1990
Похороны
Неизвестно
Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область