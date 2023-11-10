Безнос Андрей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти08.02.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Безнос Яков
Мать: ?
Рождение ребёнка
14.01.1878
Мать ребёнка: Безнос Анна Ивановна
ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1878г.,лист-72,зап-2
Рождение ребёнка
?.10.1884
Мать ребёнка: Безнос Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Безнос Анна Ивановна
Смерть
08.02.1919
Причина смерти: Естественная смерть/старость