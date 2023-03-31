Личманова Екатерина Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1869
Дочь: Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Личманов Михаил Семенович
Восприемники при крещении: Сергей Семенович и девица Агриппина Семеновна
Место жительства
Около 1869
Рождение ребёнка
03.01.1882
Отец ребёнка: Личманов Михаил Семенович
Ф-389 О-1 Д-420 (1882г) Васильевка, Любимовка, Преображенка, Богдановка Восприемники: Сергей Козарезов и девица Наталья Архиповна
Рождение ребёнка
17.07.1883
Дочь: Христиния Михайловна
Отец ребёнка: Личманов Михаил Семенович
Ф-389 О-1 Д-454 (1883г) Любимовка, Преображенка, Богдановка Восприемники: Сергей Ниченков
Рождение ребёнка
19.05.1885
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Личманов Михаил Семенович
Ф-389 О-1 Д-571 (1885г) Логачевка, Любимовка
Рождение ребёнка
09.02.1889
Сын: Личманов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Личманов Михаил Семенович
Ф-389 О-1 Д-628 (1889г) Логачевка, Любимовка, Марковка Восприемник: Ниченков СЕ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно