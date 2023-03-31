Личманова Екатерина Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Личманова Екатерина Самойловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1869

Дочь: Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Личманов Михаил Семенович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники при крещении: Сергей Семенович и девица Агриппина Семеновна
Место жительства
Около 1869
Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.01.1882

Сын: Личманов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Личманов Михаил Семенович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Ф-389 О-1 Д-420 (1882г) Васильевка, Любимовка, Преображенка, Богдановка Восприемники: Сергей Козарезов и девица Наталья Архиповна
Рождение ребёнка
17.07.1883

Дочь: Христиния Михайловна

Отец ребёнка: Личманов Михаил Семенович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Ф-389 О-1 Д-454 (1883г) Любимовка, Преображенка, Богдановка Восприемники: Сергей Ниченков
Рождение ребёнка
19.05.1885

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Личманов Михаил Семенович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Ф-389 О-1 Д-571 (1885г) Логачевка, Любимовка
Рождение ребёнка
09.02.1889

Сын: Личманов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Личманов Михаил Семенович

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Ф-389 О-1 Д-628 (1889г) Логачевка, Любимовка, Марковка Восприемник: Ниченков СЕ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Личманов Михаил Семенович

Смерть
Неизвестно