Нагель Йохан
Место рожденияEdenwold, Saskatchewan, Canada
Дата рождения12.08.1892
Дата смерти16.02.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1892
Отец: Nagel Jakob Johann
Мать: Nagel (Kornelson) Maria
Работа или профессия
Неизвестно
Bauer u. Milchmann
Бракосочетание
1914
Жена: Nagel (Hermann) Diana
Рождение ребёнка
15.04.1915
Сын: Nagel Emil
Мать ребёнка: Nagel (Hermann) Diana
Рождение ребёнка
09.10.1916
Дочь: Bronesky (Nagel) Martha
Мать ребёнка: Nagel (Hermann) Diana
Бракосочетание
16.01.1918
Жена: Нагель (Септ) Ольга
Ehepartner: Olga Rosella (geb. Sept)
Рождение ребёнка
13.10.1918
Сын: Нагель Вальтер
Мать ребёнка: Нагель (Септ) Ольга
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Nagel (Hermann) Diana
Рождение ребёнка
03.05.1920
Рождение ребёнка
16.11.1924
Рождение ребёнка
03.04.1926
Рождение ребёнка
04.10.1926
Бракосочетание
13.02.1928
Жена: Nagel (Krentz) Mary
Mary Krentz
Рождение ребёнка
23.08.1928
Рождение ребёнка
11.11.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Nagel (Hermann) Diana
Рождение ребёнка
01.11.1930
Рождение ребёнка
25.01.1935
Смерть
16.02.1952
Похороны
?.02.1952
Leader Community Cemetery