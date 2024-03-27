Нагель Йохан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагель Йохан

Место рождения

Edenwold, Saskatchewan, Canada

Дата рождения

12.08.1892

Дата смерти

16.02.1952

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1873 г.р.

Жена

1894 г.р.
1899 г.р.
1903 г.р.

Дети

1915 г.р.
1916 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1892

Отец: Nagel Jakob Johann

Мать: Nagel (Kornelson) Maria

Работа или профессия
Неизвестно
Bauer u. Milchmann
Бракосочетание
1914

Жена: Nagel (Hermann) Diana

Рождение ребёнка
15.04.1915

Сын: Nagel Emil

Мать ребёнка: Nagel (Hermann) Diana

Рождение ребёнка
09.10.1916

Дочь: Bronesky (Nagel) Martha

Мать ребёнка: Nagel (Hermann) Diana

Бракосочетание
16.01.1918

Жена: Нагель (Септ) Ольга

Ehepartner: Olga Rosella (geb. Sept)
Рождение ребёнка
13.10.1918

Сын: Нагель Вальтер

Мать ребёнка: Нагель (Септ) Ольга

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Nagel (Hermann) Diana

Рождение ребёнка
03.05.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нагель (Септ) Ольга

Рождение ребёнка
16.11.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нагель (Септ) Ольга

Рождение ребёнка
03.04.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нагель (Септ) Ольга

Рождение ребёнка
04.10.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нагель (Септ) Ольга

Бракосочетание
13.02.1928

Жена: Nagel (Krentz) Mary

Mary Krentz
Рождение ребёнка
23.08.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нагель (Септ) Ольга

Рождение ребёнка
11.11.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Nagel (Hermann) Diana

Рождение ребёнка
01.11.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нагель (Септ) Ольга

Рождение ребёнка
25.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нагель (Септ) Ольга

Смерть
16.02.1952
Похороны
?.02.1952
Leader Community Cemetery

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