Денкс Лев
Место рожденияг.Устюжна
Дата рождения21.01.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1916
Отец: Денкс Николай
Мать: Денкс Анна Семёновна
г.Устюжна
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анастасия Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денкс Валентин
Мать ребёнка: Анастасия Никифоровна
Смерть
Неизвестно