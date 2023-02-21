Денкс Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денкс Лев

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Место рождения

г.Устюжна

Дата рождения

21.01.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1916

Отец: Денкс Николай

Мать: Денкс Анна Семёновна

г.Устюжна
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анастасия Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денкс Валентин

Мать ребёнка: Анастасия Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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