АННА ИВАНОВА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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АННА ИВАНОВА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: МАРИЯ ПЕТРОВА

Отец ребёнка: ПЕТР СЕРГЕЕВ

Рождение ребёнка
1897

Дочь: МАРФА ПЕТРОВА

Отец ребёнка: ПЕТР СЕРГЕЕВ

Рождение ребёнка
1900

Сын: ИОАНН ПЕТРОВ

Отец ребёнка: ПЕТР СЕРГЕЕВ

Рождение ребёнка
1901

Дочь: МАТРЕНА ПЕТРОВА

Отец ребёнка: ПЕТР СЕРГЕЕВ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ПЕТР СЕРГЕЕВ

Смерть
Неизвестно
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