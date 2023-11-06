АННА ИВАНОВА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: МАРИЯ ПЕТРОВА
Отец ребёнка: ПЕТР СЕРГЕЕВ
Рождение ребёнка
1897
Дочь: МАРФА ПЕТРОВА
Отец ребёнка: ПЕТР СЕРГЕЕВ
Рождение ребёнка
1900
Сын: ИОАНН ПЕТРОВ
Отец ребёнка: ПЕТР СЕРГЕЕВ
Рождение ребёнка
1901
Дочь: МАТРЕНА ПЕТРОВА
Отец ребёнка: ПЕТР СЕРГЕЕВ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ПЕТР СЕРГЕЕВ
Смерть
Неизвестно