Цыпушева Егафья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1930
Дата смерти12.05.1998
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1930
Рождение ребёнка
27.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.06.1964
Сын: Цыпушев Александр Евстафьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыпушев Василий Евстафьевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
12.05.1998