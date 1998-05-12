Цыпушева Егафья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыпушева Егафья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1930

Дата смерти

12.05.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1930

Отец: Цыпушев Ефим Кузьмич

Мать: Цыпушева Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
27.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Жайма, Манский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.06.1964

Сын: Цыпушев Александр Евстафьевич

Отец ребёнка: не указан

Жайма, Манский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыпушев Василий Евстафьевич

Отец ребёнка: не указан

Жайма, Манский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
12.05.1998
Жайма, Манский муниципальный район, Красноярский край