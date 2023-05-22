Краева Феодосия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краева Феодосия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855 ст.

Дата смерти

26.12.1911 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1901 ст.

Сын: Краев Григорий Прокопьевич

Отец ребёнка: Краев Прокопий Крысанфович

Вологодская губерния Никольский уезд Лапшинская волость починок Жеребцовский
Смерть
26.12.1911 ст.