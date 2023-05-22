Краева Феодосия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855 ст.
Дата смерти26.12.1911 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1901 ст.
Сын: Краев Григорий Прокопьевич
Отец ребёнка: Краев Прокопий Крысанфович
Вологодская губерния Никольский уезд Лапшинская волость починок Жеребцовский
Смерть
26.12.1911 ст.