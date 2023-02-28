Пелагея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Дмитриевна

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Место рождения

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
06.10.1872 ст.

Муж: Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Михайлович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
10.01.1880 ст.

Сын: Афанасий Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Михайлович

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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