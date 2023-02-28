Пелагея Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.10.1872 ст.
Муж: Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
10.01.1880 ст.
Сын: Афанасий Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно