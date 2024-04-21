Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Мартынова
Отец ребёнка: Мартын Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартын Иванов
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Мартын Иванов
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Еремеева Стефанида Мартынова
Отец ребёнка: Мартын Иванов
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Семен Мартынов
Отец ребёнка: Мартын Иванов
Смерть
Неизвестно