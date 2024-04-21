Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Мартынова

Отец ребёнка: Мартын Иванов

Агеевки, Сердобский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартын Иванов

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Мартынов Трофим Мартынов

Отец ребёнка: Мартын Иванов

Агеевки, Сердобский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Еремеева Стефанида Мартынова

Отец ребёнка: Мартын Иванов

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Семен Мартынов

Отец ребёнка: Мартын Иванов

Агеевки, Сердобский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно

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