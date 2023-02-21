Косолапов Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косолапов Сергей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.08.2014

Жена: скрыто настройками приватности

Ступино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
10.10.2017

Сын: Косолапов Потап Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.11.2021

Сын: Косолапов Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
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