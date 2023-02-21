Косолапов Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.08.2014
Жена: скрыто настройками приватности
Ступино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
10.10.2017
Сын: Косолапов Потап Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.11.2021
Сын: Косолапов Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности