Миронова (Липатова) Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Липатова) Екатерина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Липатов Степан Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1896

Сын: Миронов Андрей Георгиевич

Отец ребёнка: Миронов Георгий(Егор) Даниилович

Рождение ребёнка
29.03.1898

Сын: Миронов Иосиф Георгиевич

Отец ребёнка: Миронов Георгий(Егор) Даниилович

Рождение ребёнка
03.02.1900

Сын: Миронов Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Миронов Георгий(Егор) Даниилович

Рождение ребёнка
21.10.1901

Дочь: Миронова Параскева Георгиевна

Отец ребёнка: Миронов Георгий(Егор) Даниилович

Атрать, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
08.12.1903

Дочь: Мироновы Варвара и Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Миронов Георгий(Егор) Даниилович

Рождение ребёнка
22.07.1908

Сын: Миронов Илья(Ларион) Георгиевич

Отец ребёнка: Миронов Георгий(Егор) Даниилович

Рождение ребёнка
21.11.1908

Сын: Миронова Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: Миронов Георгий(Егор) Даниилович

Рождение ребёнка
08.05.1911

Сын: Миронов Феодор Георгиевич

Отец ребёнка: Миронов Георгий(Егор) Даниилович

Рождение ребёнка
12.02.1912

Сын: Миронов Михаил Николаевич(Георгиевич)

Отец ребёнка: Миронов Георгий(Егор) Даниилович

Атрать, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
12.11.1914

Дочь: Миронова Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: Миронов Георгий(Егор) Даниилович

Смерть
Неизвестно