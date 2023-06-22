Миронова (Липатова) Екатерина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Отец: Липатов Степан Михайлович
Мать: не указана
Сын: Миронов Андрей Георгиевич
Отец ребёнка: Миронов Георгий(Егор) Даниилович
Отец ребёнка: Миронов Георгий(Егор) Даниилович
Сын: Миронов Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Миронов Георгий(Егор) Даниилович
Дочь: Миронова Параскева Георгиевна
Отец ребёнка: Миронов Георгий(Егор) Даниилович
Дочь: Мироновы Варвара и Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Миронов Георгий(Егор) Даниилович
Сын: Миронов Илья(Ларион) Георгиевич
Отец ребёнка: Миронов Георгий(Егор) Даниилович
Сын: Миронова Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Миронов Георгий(Егор) Даниилович
Сын: Миронов Феодор Георгиевич
Отец ребёнка: Миронов Георгий(Егор) Даниилович
Сын: Миронов Михаил Николаевич(Георгиевич)
Отец ребёнка: Миронов Георгий(Егор) Даниилович
Дочь: Миронова Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Миронов Георгий(Егор) Даниилович