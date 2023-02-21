Негодяев Филипп(?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Негодяев Филипп(?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Негодяев Феодор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Негодяев Фёдор Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Грачёвка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Негодяев Иван Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Грачёвка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Негодяев Михаил Филиппович

Мать ребёнка: не указана

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