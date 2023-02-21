Негодяев Филипп(?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Негодяев Феодор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Негодяев Фёдор Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Негодяев Михаил Филиппович
Мать ребёнка: не указана