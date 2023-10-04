Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1860
Рождение ребёнка
15.06.1885 ст.
Мать ребёнка: Флеер Бейла Лейзоревна
Рождение ребёнка
14.01.1890 ст.
Дочь: Маланина Нина Дмитриевна (Моисеевна)
Мать ребёнка: Флеер Бейла Лейзоревна
Рождение ребёнка
15.09.1894 ст.
Сын: Флеер Лейб Моисеевич
Мать ребёнка: Флеер Бейла Лейзоревна
Бракосочетание
03.12.1897 ст.
Жена: Флеер Вера Иосифовна
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.02.1899 ст.
Дочь: Флеер Любовь Моисеевна
Мать ребёнка: Флеер Вера Иосифовна
Рождение ребёнка
28.11.1900 ст.
Мать ребёнка: Флеер Вера Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Флеер Бейла Лейзоревна
Смерть
Неизвестно