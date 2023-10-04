Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флеер Моисей (Мовша) Федорович (Фишелевич)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1860

Отец: Флеер Федор Львович (Лейбович)

Мать: Флеер Любовь Григорьевна (Гиршевна)

Рождение ребёнка
15.06.1885 ст.

Сын: Флеер Гершен Моисеевич

Мать ребёнка: Флеер Бейла Лейзоревна

Рождение ребёнка
14.01.1890 ст.

Дочь: Маланина Нина Дмитриевна (Моисеевна)

Мать ребёнка: Флеер Бейла Лейзоревна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
15.09.1894 ст.

Сын: Флеер Лейб Моисеевич

Мать ребёнка: Флеер Бейла Лейзоревна

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
03.12.1897 ст.

Жена: Флеер Вера Иосифовна

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.02.1899 ст.

Дочь: Флеер Любовь Моисеевна

Мать ребёнка: Флеер Вера Иосифовна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
28.11.1900 ст.

Сын: Флеер Федор Моисеевич

Мать ребёнка: Флеер Вера Иосифовна

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Флеер Бейла Лейзоревна

Смерть
Неизвестно
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