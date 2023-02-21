Тучина Ольга Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1888 ст.
Дата смерти05.09.1888 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1888 ст.
Отец: Тучин Федор Иванов
Мать: Тучина Елена Силина
Крещение
11.07.1888 ст.
Евдокия Иванова Тучина, крестьянская девица - восприемница
Смерть
05.09.1888 ст.
Причина смерти- корь
Похороны
07.09.1888 ст.
Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия