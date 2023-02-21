Тучина Ольга Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тучина Ольга Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1888 ст.

Дата смерти

05.09.1888 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1858 г.р.

Мать

Около 1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1888 ст.

Отец: Тучин Федор Иванов

Мать: Тучина Елена Силина

Крещение
11.07.1888 ст.
Евдокия Иванова Тучина, крестьянская девица - восприемница
Смерть
05.09.1888 ст.
Причина смерти- корь
Похороны
07.09.1888 ст.
Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
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