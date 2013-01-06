Белоусов Александр Викторович
Место рожденияг.Ташкент, Узбекистан
Дата рождения13.07.1962
Дата смерти06.01.2013
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1962
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
г.Ташкент, Узбекистан
Место жительства
Неизвестно
г.Ташкент, Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
06.01.2013
г.Ташкент, Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"