Белоусов Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусов Александр Викторович

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Место рождения

г.Ташкент, Узбекистан

Дата рождения

13.07.1962

Дата смерти

06.01.2013

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1962

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

г.Ташкент, Узбекистан
Место жительства
Неизвестно
г.Ташкент, Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
06.01.2013
г.Ташкент, Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"
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