Гаврилова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Гаврилов Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Филиппов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Гаврилов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов Василий

Смерть
Неизвестно
Умерла от рака лëгких
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