Гаврилова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Сын: Гаврилов Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Филиппов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилов Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Гаврилов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврилов Василий
Смерть
Неизвестно
Умерла от рака лëгких