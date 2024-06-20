Залитова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.08.2018
Сын: Дорожкин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Дорожкин Алексей Алексеевич