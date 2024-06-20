Залитова Валентина 12.06.1989 — найти родственников по фамилии на Familio
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Залитова Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2018 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.08.2018

Сын: Дорожкин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Дорожкин Алексей Алексеевич

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