Банников Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Банников Иван Родионович
Мать: не указана
Бракосочетание
Вычислено 1783
Жена: Банникова Меланья
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1794 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Банникова Настасья Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Банникова Федосья Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1839
Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край