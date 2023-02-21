Банников Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банников Семен Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Банников Иван Родионович

Мать: не указана

Бракосочетание
Вычислено 1783

Жена: Банникова Меланья

Рождение ребёнка
1784

Сын: Банников Лука Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1794 ст.

Сын: Банников Иван Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Банникова Настасья Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Банникова Федосья Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1839
Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
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