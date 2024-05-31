Милантьев (Нилантьев) Николай
Место рождения
Дата рождения07.12.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1874
Бракосочетание
06.06.1898
Жена: Милантьева Наталья
Рождение ребёнка
27.10.1902
Сын: Милантьев Александр
Мать ребёнка: Милантьева Наталья
Подлипичье, Подчерковская волость, Дмитровский уезд
Рождение ребёнка
Между 22.12.1907 и 04.01.1908
Сын: Милантьев Степан
Мать ребёнка: Милантьева Наталья
Смерть
Неизвестно