Милантьев (Нилантьев) Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милантьев (Нилантьев) Николай

Место рождения

Борисово, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

07.12.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1874

Отец: Милантьев / Нилантьев Тимофей Нилантьев/

Мать: Милантьева (Солодовникова) Дарья

Борисово, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
06.06.1898

Жена: Милантьева Наталья

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
27.10.1902

Сын: Милантьев Александр

Мать ребёнка: Милантьева Наталья

Подлипичье, Подчерковская волость, Дмитровский уезд
Рождение ребёнка
Между 22.12.1907 и 04.01.1908

Сын: Милантьев Степан

Мать ребёнка: Милантьева Наталья

Борисово, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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