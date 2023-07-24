Млынарчук Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Млынарчук Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1927

Отец: Млынарчук Павел

Мать: Млынарчук Саломантия

Рождение ребёнка
13.07.1955

Сын: Млынарчук Николай

Мать ребёнка: Млынарчук Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Млынарчук Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Млынарчук Зоя

Смерть
Неизвестно