Млынарчук Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1927
Отец: Млынарчук Павел
Мать: Млынарчук Саломантия
Рождение ребёнка
13.07.1955
Сын: Млынарчук Николай
Мать ребёнка: Млынарчук Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Млынарчук Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Млынарчук Зоя
Смерть
Неизвестно