Селивина Силивина Александра
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Селивин Силивин Михаил Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гришина Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Селивин Силивин Михаил Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2021