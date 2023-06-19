Селивина Силивина Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивина Силивина Александра

Место рождения

Кипеть, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кипеть, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Селивин Силивин Михаил Тихонович

Суворов, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гришина Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Селивин Силивин Михаил Тихонович

Суворов, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селивин Силивин Михаил Тихонович

Смерть
2021