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Шавкунов Петр Мартынов

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Место рождения

поч. вновь Мартынка Шавкунова, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1668

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1645 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668

Отец: Шавкунов Мартын (Мартынко) Козьмин

Мать: не указана

поч. вновь Мартынка Шавкунова, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. вновь Мартынка Шавкунова, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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