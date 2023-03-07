Шавкунов Петр Мартынов
Место рожденияпоч. вновь Мартынка Шавкунова, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1668
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1668
Отец: Шавкунов Мартын (Мартынко) Козьмин
Мать: не указана
поч. вновь Мартынка Шавкунова, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. вновь Мартынка Шавкунова, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678