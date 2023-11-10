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(Гаврилова) Валентина

Место рождения

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

30.07.1888

Дата смерти

21.01.1895

Пол

Женский

Отец

Около 1854 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

YK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1888

Отец: Гаврилов Сергей

Мать: Гаврилова Пелагея Петровна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Крещение
31.07.1888
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Godparents:Б.м. Яков Васильев. Гуров, мещанская жена Пелагея Александров-а Полякова. | Соборно-Преображенская
Смерть
21.01.1895
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Причина смерти: от дифтерии | Соборно-Преображенская церковь
Похороны
Неизвестно
городское кладбище
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