(Гаврилова) Валентина
Место рождения
Дата рождения30.07.1888
Дата смерти21.01.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1888
Отец: Гаврилов Сергей
Крещение
31.07.1888
Godparents:Б.м. Яков Васильев. Гуров, мещанская жена Пелагея Александров-а Полякова. | Соборно-Преображенская
Смерть
21.01.1895
Причина смерти: от дифтерии | Соборно-Преображенская церковь
Похороны
Неизвестно
городское кладбище