Домнин Ульян Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домнин Ульян Прокофьевич

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Место рождения

г. Вятка, Московская область

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Около 1968

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: Домнин Прокопий

Мать: ?

г. Вятка, Московская область
Рождение ребёнка
19.07.1936

Сын: Домнин Николай Ульянович

Мать ребёнка: Домнина Матрена Ивановна

СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домнин Антипа Ульянович

Мать ребёнка: Домнина Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домнин Диамид Ульянович

Мать ребёнка: Домнина Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домнин Григорий Ульянович

Мать ребёнка: Домнина Матрена Ивановна

Смерть
Около 1968
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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