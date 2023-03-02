Домнин Ульян Прокофьевич
Место рожденияг. Вятка, Московская область
Дата рожденияОколо 1906
Дата смертиОколо 1968
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Отец: Домнин Прокопий
Мать: ?
г. Вятка, Московская область
Рождение ребёнка
19.07.1936
Мать ребёнка: Домнина Матрена Ивановна
СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Домнина Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Домнина Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Домнин Григорий Ульянович
Мать ребёнка: Домнина Матрена Ивановна
Смерть
Около 1968
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно