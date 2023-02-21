Дугина Авдотья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дугина Авдотья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1872 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Марья Сергеева

Отец ребёнка: Дугин Сергей Федоров

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дугин Сергей Федоров

Смерть
Неизвестно
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