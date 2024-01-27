Агриппина Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818 ст.

Дата смерти

06.04.1867 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1838 ст.

Дочь: Дарья Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Ефимов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.02.1840 ст.

Сын: Архип Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Ефимов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.10.1842 ст.

Сын: Андрей Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Ефимов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.04.1845 ст.

Сын: Георгий Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Ефимов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.03.1849 ст.

Дочь: Евдокия Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Ефимов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилл Ефимов

Смерть
06.04.1867 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От простуды
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