Агриппина Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818 ст.
Дата смерти06.04.1867 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.03.1838 ст.
Дочь: Дарья Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Ефимов
Рождение ребёнка
16.02.1840 ст.
Сын: Архип Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Ефимов
Рождение ребёнка
02.10.1842 ст.
Сын: Андрей Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Ефимов
Рождение ребёнка
20.04.1845 ст.
Сын: Георгий Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Ефимов
Рождение ребёнка
08.03.1849 ст.
Дочь: Евдокия Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилл Ефимов
Смерть
06.04.1867 ст.
От простуды