Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1975

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

1956 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975

Отец: Климов Алексей Алексеевич

Мать: Алпатова Вера Ивановна

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