Козлова Вера Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.2016
Сын: Ежученков Степан Александрович
Отец ребёнка: Ежученков Александр Игоревич
Рождение ребёнка
27.01.2020
Сын: Ежученков Константин Александрович
Отец ребёнка: Ежученков Александр Игоревич
Бракосочетание
Неизвестно