Козлова Вера Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова Вера Валерьевна

Козлова Вера Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1987

Пол

Женский

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.2016

Сын: Ежученков Степан Александрович

Отец ребёнка: Ежученков Александр Игоревич

Рождение ребёнка
27.01.2020

Сын: Ежученков Константин Александрович

Отец ребёнка: Ежученков Александр Игоревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ежученков Александр Игоревич