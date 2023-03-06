Булдакова (Булдакова) Пелагея Семеновна
Место рожденияВятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Дата рождения30.04.1897 ст.
Дата смерти15.07.1897 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
30.04.1897 ст.
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
30.04.1897 Пелагея поч. Чувашевского запас.рядовой Семен Порфириев Булдаков законная жена Мавра Авксентиева Восприемник (ца) того же починка дочь девица зап.рядов Авксентия Петрова Булдакова Натлья
Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
15.07.1897 ст.
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Причина смерти: от поноса