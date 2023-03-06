Булдакова (Булдакова) Пелагея Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булдакова (Булдакова) Пелагея Семеновна

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Место рождения

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы

Дата рождения

30.04.1897 ст.

Дата смерти

15.07.1897 ст.

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1897 ст.

Отец: Булдаков Семен Порфириев

Мать: Булдакова Мавра Авксентиева

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
30.04.1897 Пелагея поч. Чувашевского запас.рядовой Семен Порфириев Булдаков законная жена Мавра Авксентиева Восприемник (ца) того же починка дочь девица зап.рядов Авксентия Петрова Булдакова Натлья
Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
15.07.1897 ст.
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Причина смерти: от поноса
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