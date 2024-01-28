Муравьева Марья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муравьева Агрофена Матвеевич
Отец ребёнка: Муравьев Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муравьев Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Муравьев Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муравьева Прасковья Матвеевна
Отец ребёнка: Муравьев Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муравьев Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Муравьев Матвей
Рождение ребёнка
1902
Сын: Муравьев Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Муравьев Матвей
Песоченский, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.01.1905
Отец ребёнка: Муравьев Матвей
Смерть
Неизвестно