Муравьева Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуравьева Марья

Муравьева Марья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муравьева Агрофена Матвеевич

Отец ребёнка: Муравьев Матвей

Митинка, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муравьев Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Муравьев Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муравьева Прасковья Матвеевна

Отец ребёнка: Муравьев Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муравьев Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Муравьев Матвей

Рождение ребёнка
1902

Сын: Муравьев Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Муравьев Матвей

Песоченский, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.01.1905

Сын: Муравьев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Муравьев Матвей

Митинка, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.