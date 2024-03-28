Петряшов Анатолий Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.?
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.?
Отец: Петряшов Евгений Константинович
Мать: Петряшова Раиса
Рождение ребёнка
29.04.1990
Дочь: Ромашова (Петряшова) Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Петряшова (Никипелова) Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
23.10.1992
Сын: Петряшов Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Петряшова (Никипелова) Ирина Алексеевна