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Петряшов Анатолий Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.?

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.?

Отец: Петряшов Евгений Константинович

Мать: Петряшова Раиса

Рождение ребёнка
29.04.1990

Дочь: Ромашова (Петряшова) Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Петряшова (Никипелова) Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
23.10.1992

Сын: Петряшов Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Петряшова (Никипелова) Ирина Алексеевна

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