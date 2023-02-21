Ермакова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1965
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1986
Дочь: Степовая Марина Юрьевна
Отец ребёнка: Ермаков Юрий Альбертович
Рождение ребёнка
14.09.1988
Дочь: Ермакова Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Ермаков Юрий Альбертович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно