Ермакова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1965

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1986

Дочь: Степовая Марина Юрьевна

Отец ребёнка: Ермаков Юрий Альбертович

Рождение ребёнка
14.09.1988

Дочь: Ермакова Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Ермаков Юрий Альбертович

Развод
Неизвестно

Муж: Ермаков Юрий Альбертович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Юрий Альбертович

Смерть
Неизвестно
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