Тришина (Кирюхина) Дарья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1933
Дата смерти02.03.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1933
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1974
Сын: Тришин Евгений Андрианович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
02.03.2019