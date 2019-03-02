Тришина (Кирюхина) Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тришина (Кирюхина) Дарья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1933

Дата смерти

02.03.2019

Пол

Женский

Отец

Около 1898 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1974 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1933

Отец: Суколенов Григорий Петрович

Мать: Кирюхина Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1974

Сын: Тришин Евгений Андрианович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
02.03.2019