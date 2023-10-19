Глазова (Плещаева) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1963
Отец: Плещаев Валерий
Мать: Плещаева Таисия
Рождение ребёнка
23.01.1983
Дочь: Исаева Татьяна
Отец ребёнка: Глазов Юрий
Рождение ребёнка
21.04.1985
Сын: Глазов Александр
Отец ребёнка: Глазов Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крупнов Сергей
Развод
Неизвестно
Муж: Глазов Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глазов Юрий