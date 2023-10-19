Глазова (Плещаева) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазова (Плещаева) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1963

Отец: Плещаев Валерий

Мать: Плещаева Таисия

Рождение ребёнка
23.01.1983

Дочь: Исаева Татьяна

Отец ребёнка: Глазов Юрий

Рождение ребёнка
21.04.1985

Сын: Глазов Александр

Отец ребёнка: Глазов Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупнов Сергей

Развод
Неизвестно

Муж: Глазов Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазов Юрий

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