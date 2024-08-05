Леонтий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти11.06.1894
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
04.02.1877
Дочь: Мария Леонтьевна
Мать ребёнка: Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Григорий Леонтьевич
Мать ребёнка: Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
02.06.1881
Сын: Алексей Леонтьевич
Мать ребёнка: Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
14.09.1884
Дочь: Любовь Леонтьевна
Мать ребёнка: Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
23.11.1886
Дочь: Евгения Леонтьевна
Мать ребёнка: Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
21.11.1891
Дочь: Екатерина Леонтьевна
Мать ребёнка: Ульяна Ивановна