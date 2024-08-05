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Леонтий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

11.06.1894

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
04.02.1877

Дочь: Мария Леонтьевна

Мать ребёнка: Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Григорий Леонтьевич

Мать ребёнка: Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
02.06.1881

Сын: Алексей Леонтьевич

Мать ребёнка: Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
14.09.1884

Дочь: Любовь Леонтьевна

Мать ребёнка: Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
23.11.1886

Дочь: Евгения Леонтьевна

Мать ребёнка: Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
21.11.1891

Дочь: Екатерина Леонтьевна

Мать ребёнка: Ульяна Ивановна

Смерть
11.06.1894

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