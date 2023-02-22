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Мозжалов Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мозжалов Пётр Иванович

Мать: Мозжалова Ефимия Степановна

Рождение ребёнка
31.05.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мозжалова Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Мозжалова Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мозжалов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Мозжалова Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мозжалов Василий Иванович

Мать ребёнка: Мозжалова Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мозжалов Павел Иванович

Мать ребёнка: Мозжалова Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мозжалов Константин Иванович

Мать ребёнка: Мозжалова Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мозжалова Авдотья

Смерть
Неизвестно
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