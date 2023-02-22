Мозжалов Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мозжалова Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Мозжалова Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мозжалова Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мозжалов Василий Иванович
Мать ребёнка: Мозжалова Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мозжалова Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мозжалов Константин Иванович
Мать ребёнка: Мозжалова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мозжалова Авдотья
Смерть
Неизвестно