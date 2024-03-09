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Минченко Леон Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Минченко Абрам (Авррам) Григорьевич

Мать: Минченко Лукерья Малахиевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1929

Дочь: Минченко (Минченко) Варвара Леоновна

Мать ребёнка: Минченко (Корнеева) Мария (Марфа) Павловна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Курочкина (Минченко) Вера Леоновна

Мать ребёнка: Минченко (Корнеева) Мария (Марфа) Павловна

Рождение ребёнка
09.10.1934

Сын: Минченко Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Минченко (Корнеева) Мария (Марфа) Павловна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Минченко Анатолий Леонтьевич

Мать ребёнка: Минченко (Корнеева) Мария (Марфа) Павловна

Рождение ребёнка
16.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минченко (Корнеева) Мария (Марфа) Павловна

Рождение ребёнка
03.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минченко (Корнеева) Мария (Марфа) Павловна

Смерть
?.10.1941
Причина смерти: пропал без вести вблизи этого района

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