Минченко Леон Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1929
Дочь: Минченко (Минченко) Варвара Леоновна
Мать ребёнка: Минченко (Корнеева) Мария (Марфа) Павловна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Курочкина (Минченко) Вера Леоновна
Мать ребёнка: Минченко (Корнеева) Мария (Марфа) Павловна
Рождение ребёнка
09.10.1934
Мать ребёнка: Минченко (Корнеева) Мария (Марфа) Павловна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Минченко Анатолий Леонтьевич
Мать ребёнка: Минченко (Корнеева) Мария (Марфа) Павловна
Рождение ребёнка
16.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Минченко (Корнеева) Мария (Марфа) Павловна
Рождение ребёнка
03.10.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Минченко (Корнеева) Мария (Марфа) Павловна
Смерть
?.10.1941
Причина смерти: пропал без вести вблизи этого района