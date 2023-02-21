Кузнецова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1952
Сын: Кузнецов Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Кузнецов Василий
Украинская ССР, СССР
Смерть
Неизвестно
Покоится рядом с сыном Леонидом на кладбище в с.Девица Семилукского района Воронежской области, Россия.