Кузнецова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова ?

Кузнецова ?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1952

Сын: Кузнецов Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Кузнецов Василий

Украинская ССР, СССР
Смерть
Неизвестно
Покоится рядом с сыном Леонидом на кладбище в с.Девица Семилукского района Воронежской области, Россия.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close