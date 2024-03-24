Нечаева (Туркина) Мария
Место рождения
Дата рождения01.04.1889 ст.
Дата смерти22.06.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1889 ст.
Отец: Туркин Ефим
Мать: Туркина Екатерина
Бракосочетание
11.11.1909 ст.
Муж: Нечаев Михаил
Рождение ребёнка
30.08.1910
Дочь: (Нечаева) Мелитина
Отец ребёнка: Нечаев Михаил
Рождение ребёнка
04.10.1913
Сын: Нечаев Анатолий
Отец ребёнка: Нечаев Михаил
Рождение ребёнка
12.03.1915
Сын: Нечаев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Нечаев Михаил
Рождение ребёнка
09.06.1916
Дочь: (Нечаева) Антонина
Отец ребёнка: Нечаев Михаил
Смерть
22.06.1980
Похороны
23.07.1980