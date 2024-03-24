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Нечаева (Туркина) Мария

Место рождения

Вороново, Можайский, Московская область

Дата рождения

01.04.1889 ст.

Дата смерти

22.06.1980

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1889 ст.

Отец: Туркин Ефим

Мать: Туркина Екатерина

Вороново, Можайский, Московская область
Бракосочетание
11.11.1909 ст.

Муж: Нечаев Михаил

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
30.08.1910

Дочь: (Нечаева) Мелитина

Отец ребёнка: Нечаев Михаил

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
04.10.1913

Сын: Нечаев Анатолий

Отец ребёнка: Нечаев Михаил

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
12.03.1915

Сын: Нечаев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Нечаев Михаил

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
09.06.1916

Дочь: (Нечаева) Антонина

Отец ребёнка: Нечаев Михаил

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
22.06.1980
Похороны
23.07.1980

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