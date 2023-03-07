Шавкунов Никита Сидоров
Место рожденияпоч. вновь Мартынка Шавкунова, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияМежду 1697 и 1700
Дата смертиПосле 1717
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Между 1697 и 1700
поч. вновь Мартынка Шавкунова, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. над речкою Косинкою, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717