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Шавкунов Никита Сидоров

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Место рождения

поч. вновь Мартынка Шавкунова, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Между 1697 и 1700

Дата смерти

После 1717

Пол

Мужской

Отец

Около 1655 г.р.

Мать

Около 1652 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1697 и 1700

Отец: Шавкунов Сидор (Ситка) Козьмин

Мать: Шавкунова Фекла Авакумова

поч. вновь Мартынка Шавкунова, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. над речкою Косинкою, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717
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