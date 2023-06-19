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Каблуков Петр Петрович

Место рождения

Оттурицы, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Каблуков Петр Иванович

Мать: Каблукова Анна Васильевна

Оттурицы, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Каблуков Александр Петрович

Мать ребёнка: Каблукова Ольга Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каблукова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каблуков Константин Петрович

Мать ребёнка: Каблукова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каблуков Петр Петрович

Мать ребёнка: Каблукова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каблуков Платон Петрович

Мать ребёнка: Каблукова Ольга Александровна

Смерть
Неизвестно