Каблуков Петр Петрович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Каблуков Петр Иванович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Каблуков Александр Петрович
Мать ребёнка: Каблукова Ольга Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каблуков Константин Петрович
Мать ребёнка: Каблукова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Каблукова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Каблукова Ольга Александровна
Смерть
Неизвестно