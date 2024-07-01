Шрайнер Елизавета Генриховна (Андреевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шрайнер Елизавета Генриховна (Андреевна)

Место рождения

Линево, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

03.05.1915

Дата смерти

23.12.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

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Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1915

Отец: не указан

Мать: Шрайнер (Цинн) Доротея Елизавета Андреевна

Линево, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
09.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вайцель Георг Георгиевич

Линево, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
23.12.1989
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область

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