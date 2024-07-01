Шрайнер Елизавета Генриховна (Андреевна)
Место рождения
Дата рождения03.05.1915
Дата смерти23.12.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1915
Отец: не указан
Рождение ребёнка
09.03.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вайцель Георг Георгиевич
Скрыто настройками приватности
Смерть
23.12.1989
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область