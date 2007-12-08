Овчинников Геннадий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1951
Дата смерти08.12.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1951
Место жительства
С 1951
Образование
С 1958 по 1969
Школа №12 на пристани.
Военная служба
С 1969 по 1971
Служил в ГДР в ракетных войсках, при штабе.
Место жительства
Около 1973
Образование
С 1973 по 1979
Закончил НИИВТ (Новосибирский институт инженеров водного транспорта) в 1979 г.
Рождение ребёнка
21.11.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овчинникова Надежда Гавриловна
Бракосочетание
Около 1978
Место жительства
С 1979
Рождение ребёнка
12.10.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овчинникова Надежда Гавриловна
Смерть
08.12.2007