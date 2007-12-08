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ГлавнаяЛюдиОвчинников Геннадий Васильевич

Овчинников Геннадий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1951

Дата смерти

08.12.2007

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

1954 г.р.

Дети

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Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1951

Отец: Овчинников Василий Сергеевич

Мать: Овчинникова Татьяна Дмитриевна

Место жительства
С 1951
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Образование
С 1958 по 1969
Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Школа №12 на пристани.
Военная служба
С 1969 по 1971
Служил в ГДР в ракетных войсках, при штабе.
Место жительства
Около 1973
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Образование
С 1973 по 1979
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Закончил НИИВТ (Новосибирский институт инженеров водного транспорта) в 1979 г.
Рождение ребёнка
21.11.1978

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Мать ребёнка: Овчинникова Надежда Гавриловна

Зырянка, Верхнеколымский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Около 1978

Жена: Овчинникова Надежда Гавриловна

Место жительства
С 1979
Зырянка, Верхнеколымский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
12.10.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овчинникова Надежда Гавриловна

Зырянка, Верхнеколымский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
08.12.2007
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