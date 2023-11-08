Полонянкина Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолонянкина Параскева

Полонянкина Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Кузнецова Акулина Семеновна

Отец ребёнка: Кузнецов Семен Андреевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Кузнецов Андрей Семенович

Отец ребёнка: Кузнецов Семен Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Семен Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close