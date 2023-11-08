Полонянкина Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Кузнецова Акулина Семеновна
Отец ребёнка: Кузнецов Семен Андреевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кузнецов Андрей Семенович
Отец ребёнка: Кузнецов Семен Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно