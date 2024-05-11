Иржанова Ирина Григорьевна 29.04.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Иржанова Ирина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иржанов Марат Исмуханович

Отец ребёнка: Иржанов Исмухан Иржанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иржанов Исмухан Иржанович

Рождение ребёнка
26.12.1947

Сын: Иржанов Валерий Исмуханович

Отец ребёнка: Иржанов Исмухан Иржанович

Смерть
Неизвестно

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