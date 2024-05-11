Иржанова Ирина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иржанов Марат Исмуханович
Отец ребёнка: Иржанов Исмухан Иржанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1947
Сын: Иржанов Валерий Исмуханович
Отец ребёнка: Иржанов Исмухан Иржанович
Смерть
Неизвестно