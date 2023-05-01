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Куликова Александра Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1967

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Куликов Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Куликов Сергей Фёдорович

Селюгановы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.12.1923

Сын: Куликов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Куликов Сергей Фёдорович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Ишутинова Таисья Сергеевна

Отец ребёнка: Куликов Сергей Фёдорович

Селюгановы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.03.1928

Сын: Куликов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Куликов Сергей Фёдорович

Рождение ребёнка
02.01.1931

Дочь: Куликова Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Куликов Сергей Фёдорович

Селюгановы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.10.1934

Дочь: Тиунова Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Куликов Сергей Фёдорович

Селюгановы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1967