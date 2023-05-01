Куликова Александра Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Куликов Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
10.12.1923
Отец ребёнка: Куликов Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Ишутинова Таисья Сергеевна
Отец ребёнка: Куликов Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
20.03.1928
Сын: Куликов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Куликов Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
02.01.1931
Дочь: Куликова Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Куликов Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
05.10.1934
Дочь: Тиунова Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Куликов Сергей Фёдорович
Смерть
Около 1967