Немыгин Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНемыгин Алексей Иванович

Немыгин Алексей Иванович

avatar

Место рождения

Свободная, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Немыгин Иван

Мать: Немыгина Авдотья

Свободная, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немыгин Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Немыгина Анисья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Немыгина Анисья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немыгин Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Немыгина Анисья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немыгин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Немыгина Анисья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немыгина Анисья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гущина Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Немыгина Анисья Алексеевна

Свободная, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Свободная, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close