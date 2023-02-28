Немыгин Алексей Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Немыгин Иван
Мать: Немыгина Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Немыгина Анисья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Немыгина Анисья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Немыгина Анисья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Немыгин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Немыгина Анисья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гущина Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Немыгина Анисья Алексеевна
Смерть
Неизвестно